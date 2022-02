Nächtliche Bedrohungslage in Karlstadt: Keine Verletzten

Die Polizei ist in der Nacht wegen einer Bedrohungslage ins unterfränkische Karlstadt ausgerückt. Was genau dort geschah, wollte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst noch nicht sagen. Verletzte oder gar Tote habe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Verdächtige habe niemanden in seiner Gewalt, stehe allerdings auf einem Dach. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei sei vor Ort. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Von einer Geiselnahme wollte der Polizeisprecher nicht sprechen.

