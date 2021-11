Narren wollen Rathaus erstürmen: Mit Abstand und Maske

Ausgelassenes Treiben mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie: Närrinnen und Narren wollen in Brandenburg den Auftakt der Karnevalssaison feiern - aber mit Schutzmaßnahmen.

Die Närrinnen und Narren in Brandenburg müssen beim Start in die «fünfte Jahreszeit» erneut auf die Bremse treten. Die jährliche Erstürmung der Rathäuser am 11.11. ist coronabedingt nur unter Auflagen möglich - vielerorts fällt sie sogar ganz aus.

In Brandenburgs Narren-Hochburg Cottbus sollen Rathausschlüssel und Stadtkasse in diesem Jahr aber wieder erbeutet werden, sagte ein Sprecher des Vereins Cottbuser Karneval am Montag. «Die Leute seien schon ganz heiß darauf.» Er rechne mit rund 100 Aktiven vor Ort, allerdings mit Mindestabstand und Masken.

In Potsdam wird Oberbürgermeister Mike Schubert den Rathausschlüssel an die Närrinnen und Narren übergeben. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Es werde jedoch kein Programm im Rathaus, sondern nur davor geben. In Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) wird der Schlüssel laut der Pressestelle der Stadt ebenfalls auf dem Rathausplatz an das närrische Volk abgegeben. Auch die Funkegarden sollen dann dort auftreten.

In Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) beginnt der Karneval normalerweise mit einem Ball - in diesem Jahr findet dieser coronabedingt nur digital statt. Es habe viele Absagen gegeben, weil Mitglieder beim Feiern keine Maske tragen wollten, sagte ein Sprecher des Männerchores Einigkeit. Daher werde überlegt, im Februar Veranstaltungen mit der 2G-Regel (Genesene und Geimpfte) anzubieten. In Brandenburg sind laut Karnevalsverband Berlin-Brandenburg 137 Vereine organisiert.