Naturschützer: Neue Betriebe lieber in anderen Bundesländer

Der Landesnaturschutzverband hat im Kampf gegen einen zu hohen Flächenverbrauch im Südwesten einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht. Verbandschef Gerhard Bronner sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn bestimmte Betriebe in anderen Bundesländern, wo mehr Platz sei, angesiedelt würden, könnte das den Flächenverbrauch hierzulande eindämmen. Wörtlich sagte er: «Eigentlich müsste man bei neuen Betrieben, die keinen regionalen Markt bedienen, sagen, was hat der in Baden-Württemberg zu suchen.» In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg oder Sachsen seien Ansiedlungen wegen riesiger leerer Gewerbeflächen sinnvoller.

Von der grün-schwarzen Regierung forderte Bronner mehr Einsatz im Kampf gegen Flächenfraß. «Der Flächenverbrauch in Baden-Württemberg ist viel zu hoch.» Er sei gespannt, wie das Land die Umwandlung von landwirtschaftlichen und naturbelassenen Flächen etwa in Wohn- oder Gewerbeflächen reduzieren wolle. Im Koalitionsvertrag ist ein Flächenverbrauch von durchschnittlich 2,5 Hektar pro Tag angegeben - bis 2035 soll es die sogenannte Netto-Null geben. Das Problem sei nur: «Viele Kommunen planen in ihren Regionalplänen mit dem doppelten oder dreifachen Bedarf», erklärte Bronner. Das neue Bauministerium müsse hier «die Bremse reinhauen», um das Ziel zu erreichen.