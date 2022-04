Ein Uhu ist nach Angaben von Naturschützern in Niederbayern mit Schrot beschossen worden. Der streng geschützte Vogel sei an den schweren Verletzungen verendet, teilten der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein und die Gregor Louisoder Umweltstiftung (GLUS) in München am Montag mit. In der Oberpfalz wurden außerdem Biber gefunden, die nach Angaben der Polizei möglicherweise Schusswunden aufwiesen.

LBV und GLUS dokumentieren seit 2019 im Projekt «Tatort Natur» Fälle von illegaler Wildtierverfolgung. Die Bevölkerung kann diese im Internet melden. Im ersten Quartal 2022 wurden dort demnach 28 illegal getötete Vögel registriert.

Davon seien sieben vergiftet, zwei mit einem Medikament eingeschläfert und zwei erschossen worden. Neben dem im Landkreis Rottal-Inn getöteten Uhu wurde am Starnberger See in Oberbayern auch ein Gänsegeier mit Schrot beschossen, der Monate später an einer chronischen Bleivergiftung durch die Munition gestorben sei.

An der Naab bei Schwandorf wurden seit Ende März wiederholt tote Biber gefunden, einer zuletzt am Sonntag. Nach Angaben der Polizei wiesen die am Ufer des Flusses gefundenen Tiere mutmaßliche Schusswunden auf. Die Kadaver gingen an das Veterinäramt beziehungsweise das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit für weitere Untersuchungen. Die Ermittlungen dauern noch an.