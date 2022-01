Nebel, Wolken und Sonne am Wochenende in Hessen

Nebel, Wolken und Sonne am Wochenende in Hessen

In Hessen soll es am Wochenende zumeist neblig werden, gebietsweise auch sonnig. Vor allem im Nordosten des Landes bleibt es am Freitag wahrscheinlich den ganzen Tag über neblig-trüb, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Ansonsten werde es teils sonnig oder teils bedeckt bis neblig-trüb. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad. In der Nacht zu Samstag bilden sich vom Nordwesten des Landes her wieder Nebelfelder, die auch am Samstag zunächst bleiben sollen. Im Tagesverlauf lockern sich diese den DWD-Angaben zufolge im Süden auf. Dazu ist es trocken bei Temperaturen bis zu 6 Grad.

Für Sonntag erwartet der Meteorologe viele Wolken und vereinzelt Regen. Es werde bedeckt, die Temperaturen liegen bei 0 bis 5 Grad. In der Nacht zu Montag soll es gebietsweise regnen, in höchsten Lagen könnten auch einzelne Schneeflocken fallen.