Mit einer Bruchlandung hat der erste Alleinflug eines 58 Jahre alten Flugschülers in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) geendet. Der Mann blieb am Samstag unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach einigen Probeläufen mit seinem Fluglehrer sollte der angehende Pilot zum ersten Mal allein fliegen und landen. Bei der Landung unterlief ihm ein Fehler, durch den das Rad am Bug des Flugzeugs abbrach. Die Maschine geriet von der Landebahn auf eine Grünfläche, bohrte sich mit dem Bug in die Erde und kam zum Stehen. Bei der Landung entstand am Flugzeug ein Schaden von rund 30.000 Euro.

