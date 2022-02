Netzhoppers glauben weiter an eigene Stärke

Die drei Tiebreak-Niederlagen im bisherigen Verlauf der Bundesliga-Zwischenrunde haben bei den Volleyballern der Netzhoppers KW-Bestensee offenbar keine Selbstzweifel hervorgerufen. «Wenn wir komplett sind und unser höchstes Level erreichen, dann sind wir nur schwer zu stoppen», sagte Mittelblocker Yannick Goralik vor dem Heimspiel am Sonntag (15.00 Uhr) gegen die Grizzlys Giesen.

Das Hinspiel bei den Niedersachsen haben die Netzhoppers vor einer Woche mit 2:3 verloren, 17:19 endete der fünfte Satz. Die Brandenburger traten allerdings stark ersatzgeschwächt an. Die fehlenden Stefan Kaibald, Kamil Ratajczak und Denis Kaliberda sind inzwischen zurückgekehrt ins Training, «inwieweit sie aber schon wieder voll belastbar sind und spielen können, ist ungewiss», sagt Teammanagerin Britta Wersinger.

In Mittelblocker Max Chamberlain fehlte im Hinspiel eine weitere wertvolle Kraft aufgrund einer Corona-Infektion. Seine häusliche Quarantäne läuft erst am Samstag ab, ein Einsatz ist wegen des Trainingsrückstandes eher unwahrscheinlich.

Mit einem Sieg gegen Giesen hätten die Netzhoppers schon mal Platz drei in ihrer Vierergruppe sicher. Sie würden damit im Playoff-Viertelfinale den als übermächtig erscheinenden Berlin Volleys aus dem Wege gehen. Doch die Mannschaft von Trainer Tomasz Wasilkowski will mehr. «Wir haben jetzt zwei Heimspiele nacheinander. Das ist für uns eine recht komfortable Situation», sagte Goralik. Eine Woche später empfangen die Netzhoppers in Bestensee die SVG Lüneburg. Die Zwischenrunde beenden sie dann mit dem Auswärtsspiel bei den Volleys Herrsching.