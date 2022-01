Volleybälle liegen in einer Halle. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Netzhoppers verlieren auch in Lüneburg im Tiebreak

Netzhoppers verlieren auch in Lüneburg im Tiebreak

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga ihren ersten Sieg knapp verpasst. Die Brandenburger konnten bei der SVG Lüneburg am Sonntag eine 2:1-Satzführung nicht nutzen und unterlagen mit 2:3 (25:21, 21:25, 25:22, 20:25, 11:15). Schon die erste Partie der Zwischenrunde gegen Herrsching hatten die Netzhoppers im Tiebreak verloren. In beiden Fällen blieb ihnen für zwei gewonnene Sätze als schwacher Trost jeweils ein Punkt.

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga ihren ersten Sieg knapp verpasst. Die Brandenburger konnten bei der SVG Lüneburg am Sonntag eine 2:1-Satzführung nicht nutzen und unterlagen mit 2:3 (25:21, 21:25, 25:22, 20:25, 11:15). Schon die erste Partie der Zwischenrunde gegen Herrsching hatten die Netzhoppers im Tiebreak verloren. In beiden Fällen blieb ihnen für zwei gewonnene Sätze als schwacher Trost jeweils ein Punkt.

Vor 500 Zuschauern in der LKH-Arena von Lüneburg war der US-Amerikaner Brandon Rattray der beste Akteur beim Verlierer. Er holte allein 25 Punkte, Stefan Kaibald stand ihm mit 21 Punkten nur wenig nach. Die Gäste aus Königs Wusterhausen erwischten den besseren Start. Gegen die beherzten Angriffsaktionen von Rattray, Kaibald und Theo Timmermann fanden die Gastgeber zunächst keine Mittel.

Als im ersten Satz der zwischenzeitlich bis auf vier Punkte ausgebaute Vorsprung beim 20:19 fast aufgebraucht war, zeigten die Netzhoppers Nervenstärke und zogen ergebnismäßig wieder davon. Timmermann verwertete schließlich den zweiten Satzball.

Der zweite Durchgang verlief weitgehend ausgeglichen. Erst ein Block gegen Rattray brachte Lüneburg in der Endphase eine 22:20-Führung und damit den entscheidenden Vorteil. Selbst eine 2:1-Satzführung konnten die Netzhoppers danach nicht nutzen, um den Gang in den Tiebreak zu vermeiden. Im Entscheidungssatz hielten die Gäste nur bis zum 5:5 mit. Dann zogen die Lüneburger auf 9:5 davon und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.