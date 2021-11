Netzhoppers verlieren mit Leih-Libero gegen Düren

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in ihrem achten Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga ihre fünfte Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SWD powervolleys Düren unterlagen die Brandenburger am Samstag mit 1:3 (18:25, 25:27, 25:21, 19:25). Beide Mannschaften traten stark ersatzgeschwächt an. Für die Gastgeber war es das erste Spiel nach dreiwöchiger Zwangspause wegen Corona-Infektionen bei mehreren Spielern.

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in ihrem achten Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga ihre fünfte Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SWD powervolleys Düren unterlagen die Brandenburger am Samstag mit 1:3 (18:25, 25:27, 25:21, 19:25). Beide Mannschaften traten stark ersatzgeschwächt an. Für die Gastgeber war es das erste Spiel nach dreiwöchiger Zwangspause wegen Corona-Infektionen bei mehreren Spielern.

Bei den Netzhoppers fehlten die Außenangreifer Dirk Westphal und Stefan Kaibald wegen noch nicht beendeter Quarantäne sowie Kamil Ratajczak. Um Libero Ratajczak zu ersetzen, hatten sich die Königs Wusterhausener Gian-Luca Berger vom Drittligisten SV Schulzendorf ausleihen müssen, der von Beginn an auf dem Feld stand.

Den Dürenern stand auch nur ein Kader von neun Spielern zur Verfügung. So musste unter anderem ihr bester Angreifer, der Chilene Sebastian Gevert, krankheitsbedingt passen. in Tomas Kocian und Björn Andrae fehlten weitere Leistungsträger.

Nach deutlicher Unterlegenheit zu Beginn bäumten sich die Netzhoppers auf. Schon in Durchgang zwei brauchte Düren ein halbes Dutzend Satzbälle, um sich nach 24:20-Führung knapp mit 27:25 zu behaupten. Bei den Gastgebern erwies sich die Einwechslung des 2,06 Meter großen Zuspielers Mario Schmidgall als Glücksgriff. Der 23-Jährige trug maßgeblich zum Gewinn des dritten Satzes bei. Doch danach fehlte dem Team auch durch den corona-bedingten Trainingsrückstand die Kraft, um noch den Tiebreak zu erreichen.