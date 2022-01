Netzhoppers vor Duell in Lüneburg: Knapper Sieg wäre Erfolg

Zum Auftakt der Zwischenrunde in der Volleyball-Bundesliga haben die Netzhoppers KW-Bestensee zwei Punkte eingebüßt. Die unglückliche 2:3-Heimniederlage gegen die Volleys Herrsching wollen die Brandenburger jedoch schon am Sonntag (15.00 Uhr) bei der SVG Lüneburg wieder wettmachen. Allerdings warnt Teammangerin Britta Wersinger vor dem Gegner: «Lüneburg ist durch den Einzug ins deutsche Pokalfinale gut in Fahrt gekommen. Wir wären schon froh, wenn wir dort 3:2 gewinnen könnten.»

In der Vergangenheit waren Spiele gegen die Heidestädter für die Brandenburger selten erfolgreich. Von bisher 16 Bundesligaspielen gegeneinander haben die Netzhoppers nur vier gewinnen können, darunter das Hinspiel der Hauptrunde in dieser Saison knapp mit 3:2. «Mit diesem Gegner tun wir uns immer schwer», meint Wersinger.

Sein Debüt im Trikot der Netzhoppers könnte Denis Kaliberda geben. Der 31-jährige deutsche Nationalspieler steht zumindest für Kurzeinsätze bereit. «Wenn der Trainer mich bringt, werde ich alles reinhauen», verspricht der 31-Jährige, der nach einer monatelangen freiwilligen Auszeit vom Volleyball seit fast zwei Wochen wieder im Training steht und an Ehrgeiz nichts eingebüßt hat. «Ich möchte wieder zurück in die Nationalmannschaft», hat Kaliberda gesagt.

Unter den vier Mannschaften in der Gruppe B der Zwischenrunde liegen die Netzhoppers derzeit hinter den führenden Lüneburgern auf Platz zwei. Beide Teams trennen allerdings schon fünf Punkte. Für ihren fünften Tabellenplatz nach der Hauptrunde haben die Niedersachsen eine Gutschrift von neun Punkten in die Zwischenrunde mitgenommen und sind nach ihrem 3:1-Sieg zum Auftakt gegen die Grizzlys Giesen nun bei zwölf Punkten angelangt. Die Netzhoppers ihrerseits gingen mit sechs Bonuspunkten an den Start und sind jetzt Gruppenzweiter mit sieben Zählern, knapp vor den Volleys Herrsching (6 Punkte).