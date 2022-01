Neubrandenburg: Corona-Testzentrum beschmiert und beschädigt

Unbekannte haben bei einem Corona-Testzentrum in Neubrandenburg Scheiben eingeschlagen und es mit verbotenen NS-Parolen beschmiert. Wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte, wurde der Vorfall im Stadtteil Datzbeberg am Morgen gemeldet. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zu den Schmierereien gehöre unter anderem ein Hakenkreuz. Nach ersten Ermittlungen sollen die Täter nicht in das Testzentrum eingebrochen sein. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar.

Unbekannte haben bei einem Corona-Testzentrum in Neubrandenburg Scheiben eingeschlagen und es mit verbotenen NS-Parolen beschmiert. Wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte, wurde der Vorfall im Stadtteil Datzbeberg am Morgen gemeldet. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zu den Schmierereien gehöre unter anderem ein Hakenkreuz. Nach ersten Ermittlungen sollen die Täter nicht in das Testzentrum eingebrochen sein. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar.