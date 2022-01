Neue Corona-Regeln: Ozeaneum öffnet zu den Winterferien

Das Ozeaneum in Stralsund will am 7. Februar wieder seine Türen für Besucher öffnen. «Wir freuen uns sehr, mit Beginn der Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen zu können», erklärte Andreas Tanschus, Direktor des Deutschen Meeresmuseums, am Freitag. Wegen der Corona-Einschränkungen hatten die Einrichtungen der Stiftung Deutsches Meeresmuseum Mitte Dezember schließen müssen. Ebenfalls ab 7. Februar soll das Natureum auf dem Darß wieder öffnen.

Das Meeresmuseum im historischen Katharinenkloster in der Stralsunder Altstadt soll wegen Modernisierungsarbeiten bis 2024 geschlossen bleiben. Das Nautineum auf dem Dänholm zwischen Stralsund und Rügen befindet sich in der jährlichen Winterpause.

Laut der neuen Corona-Landesverordnung dürfen etwa Museen auch in der höchsten Stufe der Landes-Corona-Ampel, also bei Rot, unter Auflagen geöffnet bleiben.