Neue Regeln für Wassersportler auf der Nordsee

Für Kitersurfer und die Freizeitschifffahrt auf der Nordsee will das Bundesverkehrsministerium neue Regeln aufstellen. Doch die neue Verordnung lässt auf sich warten. Mit einem vorgelegten Entwurf sind viele unzufrieden - sowohl Naturschützer als auch Wassersportler.

Kitesurfer, Segler und andere Wassersportler müssen weiter auf neue Befahrensregeln für die Nordsee und das Wattenmeer warten. Das Bundesverkehrsministerium (BMDV) arbeitet noch an dem Entwurf für eine neue Befahrensverordnung. Wie aus einer Antwort der niedersächsischen Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag hervorgeht, soll die Auswertung der Verbändeanhörung noch bis Ende März andauern. Wann das Verfahren abgeschlossen werden könnte, ist noch nicht absehbar.

Die bestehende Nordsee-Befahrensverordnung (NordSBefV), die das Miteinander von Wassersport und Naturschutz vor allem im Wattenmeer regelt, stammt aus den 1990er Jahren. Da sich unter anderem durch die zwischenzeitlich von den Ländern verabschiedeten Nationalparkgesetze die Schutzzonen im Wattenmeer veränderten, strebten die Länder bereits 2017 eine Novellierung beim Bundesverkehrsministerium an. Auch Kitesurfgebiete etwa sollen in dem Entwurf neu geregelt werden.

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte auf dpa-Anfrage, die Anhörung von Verbänden und Kommunen zu dem Entwurf sei mittlerweile abgeschlossen. Es werde weiter daran gearbeitet. «Alle vorgetragenen Belange werden nochmals eingehend geprüft und abgewogen», hieß es.

Wassersportverbände und Inselkommunen hatten bei den Anhörungen Nachbesserungen gefordert. Sie fürchten zu viele Einschränkungen und größer werdende Schutzgebiete. Auch die FDP-Fraktion im Landtag in Hannover sieht die Belange einzelner Interessengruppen, etwa der Kitesurf-Vereine, nicht ausreichend wahrgenommen. «Am Ende ist es wichtig, dass alle Interessen berücksichtigt werden - sowohl die des Naturschutzes als auch die touristische Entwicklung der Region», sagte Hillgriet Eilers, Sprecherin für Häfen und Schifffahrt.

Die Landtagsabgeordnete fordert daher die Landesregierung auf, erneut das Gespräch zu suchen und der Novellierung mehr Zeit einzuräumen. «Minister Lies sollte mit dem Bundesministerium vereinbaren, dass das Verfahren kurzzeitig pausiert wird, um die vorhandenen Einwände nochmal intensiv zu prüfen und erweiterte Stellungnahmen aller beteiligten Interessenvertreter einzuholen», sagte Eilers.

Nicht nur Wassersportler hatten an dem Entwurf Kritik geübt, sondern auch viele Naturschutzverbände. «Der Wassersport wurde in dem zuletzt vorgelegten Verordnungsentwurf des Bundesverkehrsministeriums einseitig bevorteilt», sagte der Leiter des WWF-Wattenmeer-Büros in Husum, Hans-Ulrich Rösner. Die Naturschutzorganisation WWF sei dafür, nur Kitesurfgebiete auszuweisen, für die vor Ort ein Kompromiss auch mit dem Naturschutz gefunden wurde.

Dass die Novellierung noch immer andauert, ist aus Sicht des WWF angesichts des 2017 vorgelegten Ländervorschlags unverständlich. «Das Bundesverkehrsministerium hätte den Ländervorschlag einfach nur umsetzen müssen, das muss nicht Jahre dauern», sagte Rösner.