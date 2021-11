Neuer Chef im Landesweingut Bad Kösen

Philipp Kollmar ist der neue Chef im Landesweingut Kloster Pforta. Er habe die Position als Geschäftsführer am 1. November übernommen, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Der 49-Jährige war davor den Angaben zufolge stellvertretender Weingutsleiter und Vertriebsleiter im Fürstlich Castell`schen Domänenamt in Franken und Inhaber einer Weinhandelsagentur. Das Landesweingut Kloster Pforta in Bad Kösen bei Naumburg (Burgenlandkreis) bewirtschaftet nach eigenen Angaben 56 Hektar Weinberge. Es zählt zu den ältesten Weingütern der Region, in der seit mehr als 1000 Jahren Wein erzeugt wird.

Das Anbaugebiet Saale-Unstrut umfasst insgesamt rund 800 Hektar Anbaufläche, vor allem im Süden Sachsen-Anhalts und in Thüringen. Es zählt zu den kleinen unter der 13 Anbaugebieten von Qualitätswein in Deutschland. Gesellschafter von Bad Kösen ist die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (Magdeburg).