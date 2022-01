Neuer Modus: Eastside strebt achten Pokalsieg seit 2014 an

Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside streben im Pokalwettbewerb den ersten nationalen Titel des neuen Jahres an. Am kommenden Wochenende will die Mannschaft von Trainerin Irina Palina in Hannover-Misburg den insgesamt achten Triumph seit 2014 schaffen, als der Wettbewerb nach 20-jähriger Unterbrechung zum ersten Mal wieder aufgenommen worden war. Lediglich 2019 konnte die DJK Kolbermoor die Hauptstädterinnen im Endspiel besiegen.

Zum ersten Mal findet die Titelvergabe in einem leicht veränderten Modus statt. Das Qualifikationsturnier mit vier Dreier-Gruppen und das Final Four mit den Gruppensiegern werden an einem Wochenende (Beginn am 8. und 9. Januar jeweils 11.00 Uhr) gespielt.

Titelverteidiger Eastside trifft in der Gruppe A auf den Bundesliga-Sechsten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim und die Neckarsulmer Sport-Union aus der zweiten Liga. Es werden maximal je vier Einzel und ein Doppel gespielt. Bei drei Siegpunkten in den Partien ist die Begegnung entschieden.