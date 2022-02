Neuer Rekord: So viele Tannenbaum-Abfälle wie noch nie

Die Frankfurter Müllabfuhr hat so viele Weihnachtsbäume entsorgt wie nie zuvor. Insgesamt 165 Tonnen Bäume seien in diesem Jahr von der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) in der gesamten Stadt eingesammelt worden, teilte die Stadt am Freitag mit. Bereits im vergangenen Jahr habe es einen Rekord mit 151 Tonnen Baumabfall gegeben. Im Jahr 2020 waren es 99 Tonnen, im Jahr 2019 insgesamt 91 Tonnen.

Zu der Menge werden alle Tannenbäume gezählt, die in den vergangenen drei Wochen von der FES eingesammelt oder von der Stadtreinigung zu den dezentralen Sammelplätzen gebracht wurden. Nicht erfasst sind Bäume, die über die Bio- oder Restmülltonne und die Wertstoffhöfe entsorgt wurden, wie ein Sprecher der Stadt erklärte. Der Großteil des Grünabfalls werde nun kompostiert, die Bäume aus dem Restmüll würden jedoch zur Erzeugung von Strom und Fernwärme verwertet.