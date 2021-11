Neues Angebot von Abellio an Verkehrsverbünde in NRW

Im Streit um millionenschwere Kostenübernahmen signalisiert das kriselnde Regionalbahnunternehmen Abellio Kompromissbereitschaft. Man werde bis Mitternacht fristgerecht ein neues Angebot an die Nahverkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen übermitteln, teilte die Tochtergesellschaft der Niederländischen Staatsbahn am Freitagnachmittag mit. Die Zusagen würden «umfangreiche Verlustübernahmen und Barauszahlungen in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags» enthalten, so die Firma.

Fraglich ist, ob die Aufgabenträger - also die Verkehrsverbünde wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) - das Angebot akzeptieren. Tun sie das nicht, würde Abellio im Februar vom Markt verschwinden und andere Bahnunternehmen müssten in sogenannten Notvergaben übernehmen. Das gab es noch nie auf dem vor etwa zwei Jahrzehnten liberalisierten Bahnmarkt in NRW. Jeder sechste Zugkilometer im Schienenpersonen-Nahverkehr (SNPV) von Nordrhein-Westfalen entfällt derzeit auf Abellio, die Firma betreibt zum Beispiel die RE1 von Aachen über Köln nach Hamm und S-Bahnen in der Region Rhein-Ruhr.