Neues Haus für «Hinz&Kunzt» mit Wohnungen für Obdachlose

Das Hamburger Obdachlosen-Magazin Hinz&Kunzt hat seine neuen Räumlichkeiten bezogen, in denen es erstmals auch Wohnungen für die Verkäufer gibt. «Wir haben endlich ein Haus, das Geschäftsstelle und Wohnraum vereint», sagte Geschäftsführer Jörn Sturm am Mittwoch. «Wohnungen für Obdach- und Wohnungslose fehlen in dieser Stadt», fügte Sozialarbeiter Stephan Karrenbauer hinzu. Daher seien neben den Geschäftsräumen des Magazins noch fünf Wohngemeinschaften sowie eine Familienwohnung entstanden. Interessierte können nach einem Auswahlverfahren die Wohnungen ab Oktober beziehen.

