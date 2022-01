Neues Museum in Berlin widmet sich den Samurai

In Berlin soll am 8. Mai ein Samurai Museum öffnen. In der Auguststraße in Mitte geht es dann laut der Ankündigung vom Mittwoch um 1000 Jahre Geschichte und Kultur der japanischen Krieger. Demnach wird auf 1500 Quadratmetern auf interaktive Weise «die größte Sammlung authentischer Samurai-Artefakte außerhalb Japans» mit mehr als 1000 Ausstellungsstücken gezeigt. Es sei das erste Museum dieser Art in Europa. «Wir verstehen uns als Ort der lebendigen Wissensvermittlung und als Brückenbauer – kulturell, räumlich und zeitlich», erklärte der Sammler, der Unternehmer Peter Janssen. In den Räumen war zuvor der Me Collectors Room untergebracht, eine private Kunstsammlung. In der Nachbarschaft liegen einige Galerien und Kunsthäuser, darunter auch das KW Institute for Contemporary Art.

In Berlin soll am 8. Mai ein Samurai Museum öffnen. In der Auguststraße in Mitte geht es dann laut der Ankündigung vom Mittwoch um 1000 Jahre Geschichte und Kultur der japanischen Krieger. Demnach wird auf 1500 Quadratmetern auf interaktive Weise «die größte Sammlung authentischer Samurai-Artefakte außerhalb Japans» mit mehr als 1000 Ausstellungsstücken gezeigt. Es sei das erste Museum dieser Art in Europa. «Wir verstehen uns als Ort der lebendigen Wissensvermittlung und als Brückenbauer – kulturell, räumlich und zeitlich», erklärte der Sammler, der Unternehmer Peter Janssen. In den Räumen war zuvor der Me Collectors Room untergebracht, eine private Kunstsammlung. In der Nachbarschaft liegen einige Galerien und Kunsthäuser, darunter auch das KW Institute for Contemporary Art.