Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Den Zahlen der Landesmeldestelle (Stand: 18.48 Uhr) zufolge lag der Wert am Samstag bei 1151,7. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 1142,0 betragen, am Samstag der vergangenen Woche 953,1. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Samstag mit 1263 angegeben, am Freitag waren es 6662 gewesen, am vergangenen Samstag 571.