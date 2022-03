Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Sonntag weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100 000 Menschen liegt jetzt bei 1316,5 - nach 1261,3 am Vortag und 954,2 am Sonntag vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand 20.25 Uhr). Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag etwa 1527.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Sonntag weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100 000 Menschen liegt jetzt bei 1316,5 - nach 1261,3 am Vortag und 954,2 am Sonntag vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand 20.25 Uhr). Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag etwa 1527.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am Sonntag in Schleswig-Holstein bei 2229. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 427 Patienten in den Kliniken - so viele wie am Samstag. 41 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt und 18 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100 000 Menschen binnen einer Woche liegt im Norden bei 5,46.

Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Toten in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie liegt bei 2187.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte weiterhin Flensburg mit jetzt 2447,4 - gefolgt von den Kreisen Dithmarschen (2189,9) und Nordfriesland (2137,0). Am niedrigsten war die Inzidenz im Herzogtum Lauenburg mit 748,2.