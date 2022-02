Neuköllner Schifffahrtskanal: Mögliche Geldkassette gefunden

Die Berliner Polizei hat eine mutmaßliche Geldkassette aus dem Wasser des Neuköllner Schifffahrtskanals gezogen. Eine Passantin hatte am Samstagmittag eine treibende Tasche in dem Kanal gemeldet, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. Die alarmierten Beamten zogen anschließend den Gegenstand am Kiehlufer mit einem Besen an Land. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet.

Die Tasche habe sich «als eine Art Seesack herausgestellt, in dem eine Kassette gefunden wurde», so die Sprecherin. Aus dem Behälter trat demnach Farbe aus. «Es könnte eine Geldkassette sein», hieß es weiter. Die Polizei behielt die Gegenstände ein, um sie genauer zu untersuchen. Es bestehe der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handele.

Im Neuköllner Ortsteil Britz hatten Unbekannte am vergangenen Montag einen Geldtransporter vor einem Supermarkt überfallen. Die Täter sind seitdem mit der Beute flüchtig. Ob die Fundsachen damit in Verbindung stehen, war zunächst unklar. «Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen», sagte die Sprecherin.