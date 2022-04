Zum Fall eines möglichen Missbrauchs in einem Pflegeheim in Neumünster hat die Staatsanwaltschaft weitere Details mitgeteilt. Danach soll sich der Vorfall bereits Ende März in einer privat betriebenen Einrichtung ereignet haben. Das Opfer sei eine 87 Jahre alte Heimbewohnerin, die aber inzwischen nicht mehr in dem Heim lebe, sagte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kiel, Michael Bimler, am Donnerstag. Der Tatverdächtige sei zur Tatzeit über eine Zeitarbeitsfirma als Pflegeassistent tätig gewesen. Dem Mann wird vorgeworfen, die 87-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Die Angehörigen hatten die Tat nach Angaben Bimlers angezeigt.