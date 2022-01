Neun-Punkte-Abzug für KFC Uerdingen zunächst aufgehoben

Das Verbandsgericht des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV) hat die Entscheidung aufgehoben, dem KFC Uerdingen aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in der laufenden Saison neun Punkte abzuziehen. Damit wird das Verfahren an den Fußballausschuss des WDFV zurückgegeben. Dies gab der Tabellenletzte der Regionalliga West am Montag bekannt. Der Ausschuss muss nun unter Berücksichtigung der vorliegenden Urteilsbegründung erneut über den Punktabzug entscheiden.

Das Gericht stellte fest, dass der KFC Uerdingen e.V. von der ebenfalls insolventen KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH finanziell abhängig war und die Insolvenz des e.V. unmittelbar auf die vorherige GmbH-Insolvenz zurückzuführen ist. Zudem seien durch den Zwangsabstieg aus der 3. Liga im vergangenen Jahr die aus dem «unlauteren Finanzgebaren» resultierenden Verbindlichkeiten bereits sanktioniert worden.

«Das Urteil, auch wenn es noch vom Fußballausschuss bestätigt werden muss, ist ein großer Erfolg für unsere Mühen», sagte der KFC-Vorsitzende Damien Raths. Man sei sportlich zwar einige Punkte von den Nichtabstiegsplätzen entfernt. «Wir hoffen jedoch, dass dieses Urteil neue Kräfte im Verein und bei den Fans freisetzt, damit wir noch einmal richtig angreifen», sagte Raths.