Neuschnee im Harz lockt Besucher - Glättegefahr auf Straßen

Am letzten Ferienwochenende in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen verwandelt sich der Harz in ein Winterwunderland. Ideale Kulisse fürs Schlittenhunderennen, aber es gibt auch Glättegefahr auf den Straßen.

Der Harz lockt am letzten Wochenende der Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen mit besten Bedingungen für Rodelfans und Winterwanderer. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes (HTV) in Goslar gelte das zum Beispiel aktuell für den Wurmberg bei Braunlage und das Gebiet am Torfhaus, wo am Samstagvormittag etwa 15 Zentimeter Schnee lagen. Mehrere Winterwanderwege seien geräumt, ebenso die Rodelstrecken. Schierke am 1141 Meter hohen Brocken kann laut HTV derzeit mit etwa fünf Zentimetern Schnee aufwarten, die Rodelbahnen sind geöffnet.

Auch in Hohegeiß, Wildemann und rund um Clausthal-Zellerfeld würden Schneeliebhaber derzeit auf ihre Kosten kommen. Auf dem Brockengipfel lägen momentan bei dichtem Nebel gut fünf Zentimeter Schnee, hieß es. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis Sonntag mit weiteren Schneefällen oberhalb von 300 bis 400 Metern - teils sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Im Flachland müsse mit Schneeregen oder Regen gerechnet werden, auf dem Brocken sind außerdem schwere Sturmböen zu erwarten. Autofahrer sollten zudem mit Glättegefahr rechnen, warnte der DWD.

Für das am Samstag gestartete Schlittenhunderennen rund um die Westernstadt Pullman City bei Hasselfelde im Harz sorgen die winterlichen Wetterbedingungen für eine ideale Kulisse, auch wenn die Vierbeiner trotzdem keine Schlitten, sondern Wagen ziehen müssen. «Um die Piste ordentlich spuren zu können, hätten wir länger zuvor gut 20 Zentimeter Schnee gebraucht», sagte Wolf-Dieter Polz, Rennleiter und Präsident des veranstaltenden Sportvereins Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland. Etwa 80 Teilnehmer und ihre Hunde gehen bis Sonntag in verschiedenen Klassen auf die Rundenhatz.