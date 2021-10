Neustrelitzer Theater bringt «Die Verwandlung» auf die Bühne

Das Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) bringt an diesem Freitag eine der bekanntesten Erzählungen von Franz Kafka (1883-1925) auf die Bühne des Großen Hauses. Es handelt sich um die Premiere des Stückes «Die Verwandlung», wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Mittwoch sagte. Die Erzählung handelt von der Verwandlung eines Mannes in ein Insekt, wie die Familienmitglieder und das Umfeld darauf reagieren und wie sich dies auf die Rollenverteilung innerhalb der Familie auswirkt.

Die Inszenierung mit vier Schauspielerinnen und Schauspielern in jeweils mehreren Rollen stammt von Swentja Krumscheidt. Krumscheidt leitet die Schauspielausbildung an der Theaterakademie Zinnowitz (Vorpommern-Greifswald) und ist als Dozentin an mehreren Einrichtungen tätig, unter anderem der Hochschule Mendelssohn Bartholdy Leipzig und dem Studio Maxim Gorki in Berlin. Die Theater und Orchester GmbH ist mit rund 200 Beschäftigten einer von vier großen Theater- und Orchesterstandorten im Nordosten.