In der im nördlichen Rheinland-Pfalz gelegenen Ortsgemeinde Windhagen ist am Mittwochabend ein Lastwagen in ein Wohnhaus gefahren, wobei der Fahrer ums Leben kam. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den bewusstlosen Mann noch befreit und vergeblich versucht, ihn zu reanimieren, teilte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach, zu der Windhagen gehört, mit. Nähere Angaben zu seiner Identität und seinem Alter konnte ein Sprecher zunächst nicht machen. Die genaue Unfallursache war ebenfalls zunächst unklar. Weitere Menschen, etwa Bewohner des Hauses, seien nicht von dem Unfall betroffen.