New York Philharmonic Orchestra im Mai zu Gast auf Usedom

Das New York Philharmonic Orchestra ist zwischen dem 20. und 22. Mai 2022 unter dem Motto «Frieden, Vielfalt und Freiheit» zu Gast im Historisch-Technischen Museum Peenemünde. «Der kulturelle Austausch ist ein wichtiger Grundstein der transatlantischen Beziehungen», sagte Darion Keith Akins, Generalkonsul der USA in Hamburg, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Schwerin. Das dreitägige Gastspiel ist ein Sonderkonzert des Usedomer Musikfestivals, das laut deren Intendant Thomas Hummel mehr als zehn Jahre auf den Besuch hingearbeitet hat.

Aus Sicht des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern «ist die Residenz des New York Philharmonic ein Jahrhundertereignis, mit dem wir ein internationales Achtungszeichen und ein Signal des Friedens und der Freiheit senden wollen», kommentierte Birgit Heese, Präsidentin des Landtages und des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern, den Besuch.

Mit dem Konzertort im Kraftwerk auf dem Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalten Peenemünde wollen die Veranstalter an die NS-Vergangenheit erinnern. Zu Gast sein wird auch die Violinistin Anne-Sophie Mutter, die ein ihr gewidmetes Stück ihres gestorbenen Ehemanns André Previn aufführen wird, dessen Familie vor den Nationalsozialisten in die USA floh.

Das Gastspiel der Amerikaner wird laut Hummel ohne Sponsoren finanziert. Wie Heese anfügte, trägt das Wirtschaftsministerium die 910.000 Euro teure Investition, die auch dazu gedacht ist, für den Tourismus im Land zu werben. Hinzu kommen den Angaben zufolge Ticketeinnahmen.