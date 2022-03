Nicht jede Ukraine-Spende hilft - Geldspenden-Organisationen

Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg erschütterte Ukraine ist groß - auch in Hessen. Doch nicht jede Spende erfüllt ihren Zweck, auch wenn sie gut gemeint ist. In Kleiderspenden beispielsweise sind auch kurze Röcke und leichte Sommerkleidung - nicht gerade angepasst an die derzeitigen Temperaturen. «Dadurch helfen sie nicht, sondern behindern die humanitäre Arbeit vor Ort», sagt Gisela Prellwitz, Sprecherin des Landesverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Wiesbaden. Das DRK bitte um Geldspenden für die Menschen in der Ukraine. Sie seien «flexibler und effizienter einzusetzen als eine Sachspende.»

Silvia Holten, Sprecherin von «World Vision», sagt, Sach- und Materialspenden verursachen hohe Kosten für die Sammlung, die Sortierung, den Transport und die häufig langwierige Zollabfertigung im Zielland.