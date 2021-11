Nach zwei Fällen von sexueller Belästigung innerhalb einer Woche hat die bayrische Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die detaillierte Täterbeschreibung eines der Opfer führte die Polizei auf die Fährte des 20-Jährigen.

Nach mehreren Fällen von sexueller Belästigung von Kindern in Niederbayern ist ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen worden. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige konnte aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung eines betroffenen Kindes und eingeleiteter Überwachungsmaßnahmen identifiziert werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Niederbayern: Zwei Mädchen in einer Woche belästigt

Zuvor war am Montag in Ergolding (Landkreis Landshut) ein elfjähriges Mädchen morgens auf dem Weg zur Schule belästigt worden. Am Mittwoch wurde ein ebenfalls elfjähriges Mädchen im selben Ort nachmittags auf dem Heimweg aus der Schule belästigt. Das Opfer vom Montag habe eine Personenbeschreibung abgegeben, die zur Identifizierung des 20 Jahre alten Täters geführt habe.

Die Tat am Mittwoch habe sich beinahe zeitgleich mit der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen ereignet. Er sei unmittelbar nach der Tat hinzugestoßen. Gegen den 20-Jährigen werde nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

