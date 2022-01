Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Niedersachsen ist am Dienstagabend tödlich verunglückt. Er kam auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte waren erfolgslos.

Ein 25 Jahre alter Mann ist in Gehrden in Niedersachsen mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam der SUV-Fahrer am Dienstagabend auf gerader Strecke mit dem Auto von der Straße ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Niedersachsen: Fahrer starb noch am Unfallsort

Bei dem Unfall sei er in dem Wagen eingeklemmt worden und habe befreit werden müssen. Reanimationsmaßnahmen der Einsatzkräfte seien erfolglos geblieben. Der Mann starb den Angaben zufolge noch am Unfallort.

