Behrens: SPD-Ergebnis ein Grund zum Jubeln

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) wertet das Ergebnis der Landtagswahl als Wahlsieg für ihre Partei. "Die stärkste Kraft in Niedersachsen ist und bleibt die SPD und das ist ein Grund zum Jubeln", sagte Behrens am Sonntagabend im NDR-Fernsehen. Im Wahlkampf sei es weniger um Landesthemen, sondern vor allem um gestiegene Energiekosten und die Inflation gegangen. Es sei aber wichtig, dazu verlässliche Antworten zu geben. "Und ich glaube, diese Verlässlichkeit und diese Seriosität konnten wir als SPD gut ausstrahlen, weil wir gesagt haben, was wir wollen."