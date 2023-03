Stellen zur Unterstützung ukrainischer Schulkinder verlengert

Die allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen bekommen bei der Betreuung der insgesamt rund 20.500 Schulkinder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet weiterhin Hilfe. Wie das Kultusministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte, wird die Finanzierung von insgesamt 428 geschaffenen Stellen in der Schulsozialarbeit, in der Schulpsychologie und bei pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis Ende des Jahres 2023 verlängert. Der Haushaltsausschuss des Landtages habe dafür nun 20 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gelder stammen demnach aus dem ersten Nachtragshaushalt zur Abfederung der Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

"Die Schulen und die Beschäftigten haben damit vorerst Planungssicherheit", betonte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) in einer Mitteilung. Nun gehe es in einem nächsten Schritt darum, dauerhaft Mittel für eine unbefristete Beschäftigung der Mitarbeiter und Fachkräfte zu schaffen. "Der Bedarf an vielfältiger Kompetenz zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sowie zur Entlastung der Lehrkräfte wird sehr hoch bleiben. Daher werde ich mich dafür einsetzen, dass wir diese Struktur aufrechterhalten und perspektivisch weiter ausbauen", erklärte Hamburg.

Mitteilung des Kultusministeriums