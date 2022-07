Die Umschlagbrücke am Emder Südkai nach der Sprengung. Foto

Es sind nur wenige Sekunden, dann liegt der Stahlkoloss am Boden: Per Sprengung ist die letzte verbliebene Umschlagbrücke im Emder Hafen zu Fall gebracht worden. Bis es soweit war, wurden viele Schaulustige aber auf eine Geduldsprobe gestellt.

Mit zwei Sprengungen kurz hintereinander ist die letzte verbliebene Umschlagbrücke am Südkai im Emder Hafen binnen weniger Sekunden zu Fall gebracht worden. Die zwei ferngesteuerten Zündungen ließen den mehr als 1000 Tonnen schweren Stahlkoloss am späten Montagabend einknicken. "Die Sprengung verlief lehrbuchmäßig", sagte anschließend der zuständige Projektleiter der Hafeninfrastrukturgesellschaft Niedersachsen Ports (NPorts), Christian Best. Die Brücke fiel von der Wasserkante weg passgenau auf ein zwei Meter hoch aufgetürmtes Sandbett.