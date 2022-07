Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit hat Hannover 96 das Saisoneröffnungs-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Vor 40 579 Zuschauern auf dem Betzenberg traf der Abwehrspieler Kevin Kraus kurz vor Schluss zum 2:1 (1:0)-Siegtreffer für den 1. FC Kaiserslautern. Mike Wunderlich hatte schon in der 11. Minute einen schweren Abspielfehler von 96-Verteidiger Julian Börner zur frühen Führung für den Aufsteiger genutzt. Doch in der zweiten Halbzeit spielte eigentlich nur noch Hannover und traf durch Havard Nielsen in der 80. Minute auch zum verdienten 1:1.