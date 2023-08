Eintracht Braunschweig hat dem FC Schalke 04 einen weiteren Rückschlag in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen feierten mit dem verdienten 1:0 (1:0) gegen den Bundesliga-Absteiger den ersten Saisonsieg am dritten Spieltag und nahmen erfolgreich Revanche für das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen die Gelsenkirchener. Den entscheidenden Treffer erzielte Fabio Kaufmann in der 21. Minute, sein Teamkollege Brian Behrendt sah in der Nachspielzeit nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte.