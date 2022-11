Etwa neun Monate nach seinem Achillessehnen-Riss hat Fußball-Profi Sebastian Ernst von Hannover 96 zum ersten Mal wieder eine Partie in der 2. Fußball-Bundesliga bestritten. "Ich bin sehr froh: Comeback und Heimsieg. Ich glaube, einen schöneren Abend könnte ich mir nicht vorstellen", sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem 2:0 (2:0) gegen Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend.

Etwa neun Monate nach seinem Achillessehnen-Riss hat Fußball-Profi Sebastian Ernst von Hannover 96 zum ersten Mal wieder eine Partie in der 2. Fußball-Bundesliga bestritten. "Ich bin sehr froh: Comeback und Heimsieg. Ich glaube, einen schöneren Abend könnte ich mir nicht vorstellen", sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem 2:0 (2:0) gegen Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend.

"Das war abgesprochen, dass der Spielverlauf so ein bisschen begünstigt für mich laufen muss, dass ich reinkomme", fügte Ernst hinzu. 96-Fans hatten seine Einwechslung in der 79. Minute für Hendrik Weydandt begeistert gefeiert. Der in der Jugend bei Hannover ausgebildete Profi hatte sich die schwere Verletzung im Februar beim Aufwärmen vor dem Zweitliga-Spiel der 96er gegen Darmstadt 98 zugezogen.

Auch Trainer Stefan Leitl, der Ernst bereits bei Greuther Fürth trainiert hatte, konnte seine Freude nicht verbergen: "Ich bin wirklich froh, dass Sebi zurück ist. Ich glaube: Man hat in der Zeit, in der er heute gespielt hat, gesehen, was er uns für eine Energie geben kann."

Ernst war bereits Mitte Oktober für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord gegen Phönix Lübeck (2:2) aufgelaufen.

Die 2. Bundesliga Homepage von Hannover 96