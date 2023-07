Gegen Elversberg ist für Hannovers Neuzugang Marcel Halstenberg nach der ersten Halbzeit Schluss. Auch Stürmer Havard Nielsen muss früh raus. Ein Youngster überzeugt.

Star-Neuzugang Marcel Halstenberg ist mit seinem Debüt für Hannover 96 unzufrieden. Die Niedersachsen spielten am Samstag vor heimischen Publikum gegen Aufsteiger SV Elversberg 2:2 (1:2). Verteidiger Halstenberg spielte dabei aufgrund seines Trainingsrückstands lediglich in der ersten Hälfte. Es seien "schwierige 45 Minuten" gewesen, sagte Halstenberg.

Der Neuzugang von RB Leipzig war beim 0:1 durch Marcel Correia nach Eckball zu spät gekommen und hatte unmittelbar zuvor den Ball an Elversbergs Stürmer Wahid Faghir verloren. Dass nach 45 Minuten Schluss war, lag jedoch an ihm selbst, verriet Halstenberg mit Blick auf seinen Fitnesszustand: "Das Signal kam von mir."

96-Trainer Stefan Leitl sagte, es sei nun "wichtig, dass er Spielminuten auf diesem Niveau sammelt und er in den Rhythmus reinkommt". Zuvor hatte Leitl bereits Stürmer Havard Nielsen auswechseln müssen, der nach 15 Minuten wegen Schmerzen am Knie behandelt werden und knapp zehn Minuten später aufgeben musste. Eine MRT-Untersuchung soll Klarheit bringen. "Ich hoffe natürlich, dass Howie uns nicht allzu lange ausfällt", sagte Leitl. "Da müssen wir jetzt erstmal gucken, was bei der Untersuchung dann auch rauskommt."

Hannovers Lichtblick: Der für Nielsen eingewechselte Nicolo Tresoldi schoss nicht nur sein erstes Profitor, sondern hatte auch den Elfmeter zum Anschlusstreffer herausgeholt.

