Für Trainer Michael Schiele von Eintracht Braunschweig ist die Zweitliga-Partie beim 1. FC Heidenheim an diesem Samstag beinahe ein Heimspiel. Der 44-Jährige wurde in Heidenheim geboren. Seine Familie wohnt nach wie vor in dem rund 20 Kilometer entfernten Dorfmerkingen auf der Ostalb. Für den 1. FC spielte Schiele allerdings nie. Seine höherklassiger Spieler- wie auch Co-Trainer-Laufbahn begann jeweils beim Rivalen VfR Aalen.