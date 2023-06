Trotz der automatischen Verlängerung seines Vertrags durch den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga verlässt Sven Köhler den VfL Osnabrück. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt nach Dänemark zum dortigen Erstligisten Odense BK. Er unterschrieb einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2026 gültig ist, wie Odense am Samstag mitteilte. Zuvor war sein Arbeitsverhältnis mit den Osnabrückern aufgelöst worden.

"Der Wechsel von Sven wurde von uns nicht forciert, wir hätten ihn gerne weiterhin als Teil des Teams in Osnabrück weiterentwickelt", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh in einer Mitteilung der Niedersachsen. Das Interesse an Köhler sei aber sowohl national als auch von ausländischen Clubs hoch gewesen, "sodass wir eine Lösung gefunden haben, die für alle Seiten zufriedenstellend ist". Angaben zu den Transfermodalitäten machte der VfL Osnabrück nicht.

