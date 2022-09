Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 freut sich auf sein erstes Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig. "Wir brauchen dieses Spiel nicht kleiner zu machen, als es tatsächlich ist. Es ist das wichtigste Spiel für alle Hannoveraner", sagte der 45-Jährige am Sonntagabend als Studiogast der NDR-Sendung "Sportclub". "Man kann es mit zwei Sätzen abschließen: Wir wollen ein gutes Spiel zeigen. Und wir wollen es gewinnen."

Leitl kam in diesem Sommer von der SpVgg Greuther Fürth nach Hannover und arbeitet zum ersten Mal in Norddeutschland. Das Duell zwischen Hannover und Braunschweig ist von großer Rivalität vor allem zwischen beiden Fanlagern geprägt. Aus Sicherheitsgründen werden an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) nur etwas mehr als 42.000 statt der möglichen 49.000 Zuschauer in das Stadion in Hannover gelassen.

