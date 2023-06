Mittelfeldspieler Sebastian Stolze verlässt Hannover 96 und schließt sich zur kommenden Saison dem künftigen Drittligisten SV Sandhausen an. Das gab der niedersächsische Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekannt. Der 28-Jährige spielte in der vergangenen Spielzeit keine große Rolle im Club und kam nur in sechs Ligaspielen zum Einsatz. Zur Saison 2021/22 war Stolze von Jahn Regensburg nach Hannover gewechselt. In seiner ersten Spielzeit hatte er wettbewerbsübergreifend 33 Einsätze absolviert.

"Seine Rolle als offensiver Flügelspieler, die er mit seinen sportlichen Qualitäten ausfüllen kann, gab es in der vergangenen Saison in unserem taktischen System de facto nicht mehr, sodass "Stolle" nicht viel Spielzeit erhalten hat", wurde 96-Sportdirektor Marcus Mann in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

