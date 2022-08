Der VfL Osnabrück hat den zweiten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga verpasst. Beim Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue holten die Osnabrücker am Sonntag ein 1:1 (1:1). In einem sehenswerten Duell im Erzgebirgsstadion investierten die Niedersachsen jedoch mehr in die Partie.