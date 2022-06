Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat den Torwart Ron-Thorben Hoffmann vom FC Bayern München verpflichtet. Nach Angaben des Vereins unterschrieb der 23-Jährige am Mittwoch einen Zweijahresvertrag. «Mit Thorben konnten wir einen ehrgeizigen und top ausgebildeten Schlussmann verpflichten, mit dem wir die gewünschte Konkurrenzsituation auf der Torwart-Position sichergestellt haben», sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Hoffmann wurde vom deutschen Meister zuletzt an den englischen Traditionsclub AFC Sunderland ausgeliehen, mit dem er in der vergangenen Saison den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga schaffte. Der Torwart sorgte in der vergangenen Woche für Schlagzeilen, als er in einem «Bild»-Interview schilderte, wie er in Sunderland trotz einer Corona-Infektion im Tor stehen musste. Der englische Verein wies diese Darstellung zurück.

«Es ist schön, in Braunschweig bei der Eintracht zu sein und endlich loslegen zu können», sagte Hoffmann. Bei den Niedersachsen soll er dem bisherigen Kapitän und Stammtorwart Jasmin Fejzic Konkurrenz machen, der schon 36 Jahre alt ist.