Ex-Trainer Markus Anfang ist begeistert vom Aufstieg Werder Bremens in die Fußball-Bundesliga. «Ich freue mich riesig für den Verein», sagte der Fußball-Lehrer am Montagabend beim TV-Sender Sport1: «Der gehört in die Bundesliga!» Es sei vor allem ein Verdienst seines Nachfolgers Ole Werner und seines Trainerteams. «Ich freue mich für die Fans, und ich freue mich für die Jungs», betonte der ehemalige Coach.