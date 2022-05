Werder Bremen geht mit Kapitän Ömer Toprak in das entscheidende Zweitliga-Spiel gegen Jahn Regensburg. Der Abwehrchef ist rechtzeitig für die Partie an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) fit, nachdem er vor einer Woche beim Spiel in Aue bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde wegen Wadenproblemen hatte ausgewechselt werden müssen. Bremens Trainer Ole Werner nimmt im Vergleich zum 3:0 in Aue keine Veränderungen an seiner Startelf vor. Werder reicht bereits ein Punkt, um die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfektzumachen.