Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Innenverteidiger Oumar Diakhite unter Vertrag genommen. Der 29-jährige Senegalese wechselt vom Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen an die Bremer Brücke. Über die Laufzeit des Vertrags machte der Club am Freitag keine Angaben.

In Sandhausen war Diakhite in der vergangenen Spielzeit auch wegen einer Knöchelverletzung nur zu vier Pflichtspieleinsätzen gekommen. Zuvor hatte der Abwehrspieler 17 Zweitliga-Partien für Eintracht Braunschweig bestritten. "Oumar kennt die 2. Bundesliga und komplettiert mit seiner physischen Präsenz und der kompromisslosen Zweikampfführung die Innenverteidigung. Insbesondere in seiner Zeit bei der Braunschweiger Eintracht hat Oumar überzeugt", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

