3. Liga "Haben einen Lauf": Osnabrück holt sechsten Erfolg in Serie

Drittligist Osnabrück surft auf einer Erfolgswelle. Der VfL holte in der 3. Liga den sechsten Sieg in Serie. Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger bleibt an den oberen Tabellenrängen dran.

Die Siegesserie des VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga hält an. Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger holte am Samstag durch das 3:1 (1:1) gegen Erzgebirge Aue den sechsten Liga-Sieg nacheinander.

Die Niedersachsen haben sich mittlerweile sogar im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Denn aktuell steht die zweite Mannschaft des SC Freiburg auf Platz drei, die aber nicht aufsteigen darf. Stand jetzt würde also der vierte Rang für die Teilnahme an den beiden Relegationsspielen reichen. Noch ist der 1. FC Saarbrücken Vierter und hat nach drei Niederlagen seit der Winterpause nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den VfL. Waldhof Mannheim mit dem ehemaligen Osnabrücker Spieler und Meppener Trainer Christian Neidhart kann am Montagabend aber noch vorbeiziehen.

"Wir haben aktuell einen richtig guten Lauf. Uns bringt einfach nichts aus der Ruhe und auch heute war das nach 90 Minuten absolut verdient", sagte der Torschütze Lukas Kunze der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Die selbstbewussten Osnabrücker gingen früh in der Partie durch Angreifer Erik Engelhardt (9. Minute) in Führung. Auf den Ausgleich durch Aues Dimitrij Nazarov per Strafstoß (21.) antworteten Kunze (57.) und Marc Heider (79.) in der zweiten Hälfte.

Nach dem Ausgleich hatten sich die Hausherren lange etwas schwergetan. "In der Pause hatten wir die Möglichkeit, ein zwei Dinge anzupassen und die Mannschaft ein wenig von den taktischen Zwängen zu befreien", sagte Schweinsteiger.

