Aufsteiger VfB Oldenburg ist mit einem Unentschieden gegen den SV Meppen in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet. Die beiden Nordwestrivalen trennten sich am Samstag vor 9202 Zuschauern im Marschwegstadion 1:1 (0:1). Die Gäste-Führung durch Christoph Hemlein (17.) glich der Oldenburger Neuzugang Manfred Starke in der 70. Minute aus.