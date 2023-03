Endlich ist er da, der erste Sieg unter Ernst Middendorp. Gegen Aue zeigen die Meppener große Moral - und schöpfen nun wieder Hoffnung.

Nach dem ersten Sieg auf seiner Rettungsmission atmete Meppens Trainer Ernst Middendorp erst einmal ganz tief durch. Durch das 3:2 (1:1) gegen Erzgebirge Aue lebt bei den Emsländern wieder die Hoffnung auf den Verbleib in der 3. Fußball-Liga. "Wir haben wieder eine gewisse Nähe zu den Nichtabstiegsplätzen hergestellt, das ist gut", sagte Middendorp am Samstag nach der Partie bei MagentaSport.

Gegen Aue zeigten die Meppener große Moral und holten zweimal einen Rückstand auf. "Das zeigt, dass die Jungs bereit sind, alles rauszuholen", sagte der Meppener Trainer, der sein Team nach der ernüchternden Niederlage gegen Verl bei seiner Heimpremiere heftig kritisiert hatte.

Sam Schreck brachte die Gäste bereits in der fünften Minute in Führung, doch Tobias Kraulich glich schon drei Minuten später für die Gastgeber aus. Nach der Pause ginge Aue durch Omar-Sarif Sijaric (65.) erneut in Führung. Mirnes Pepic (78.) und Marvin Pourié (87.) drehten die Partien aber und sorgten für den erst vierten Saisonsieg der Meppener.

"Wir wussten, dass es heute ein Endspiel für uns ist", sagte Pourié. Wegen der zuletzt schwachen Leistungen hatten die Meppener Ultras dem Team die Unterstützung versagt. Durch den am Ende verdienten Erfolg gelang am Ende aber auch die Versöhnung mit den Fans.

